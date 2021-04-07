В Башкирии у ещё 102 пациентов выявили коронавирус

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает фиксировать новые случая заражения COVID-19.
Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у еще 102 пациентов. При этом общее количество заболевших достигло 33 087 человек.
С выздоровлением за сутки было выписано в два раза больше – 231 пациент. А за всё время пандемии коронавирус поборол уже 28 741 человек.
Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в Башкирии за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 383 человека. За сутки этот показатель увеличился на 3 случая.