В Башкирии у ещё 102 пациентов выявили коронавирус

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает фиксировать новые случая заражения COVID-19.

Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у еще 102 пациентов. При этом общее количество заболевших достигло 33 087 человек.

С выздоровлением за сутки было выписано в два раза больше – 231 пациент. А за всё время пандемии коронавирус поборол уже 28 741 человек.