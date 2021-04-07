Жительницу Башкирии обманул «Раймонд из Америки», который оказался 26-летним нигерийцем

44-летняя жительница Сибая стала жертвой афериста в интернете. Женщина заказала украшения якобы из Америки на 345 тысяч рублей, но ни товар, ни возврат средств так и не получила.
Отправить посылку должен был «Раймонд из Америки». Но после получения денежных средств, продавец перестал выходить на связь с женщиной. Тогда покупательница обратилась в полицию.
Выяснилось, что «Раймонд из Америки» — 26-летний гражданин Нигерии, который уже долгое время проживает в Москве. На жизнь парень зарабатывает мошенничеством в интернете. Полиция Сибая выехала в столицу, задержала афериста и доставили в отделение Башкирии.
В квартире нигерийца было найдено 7 млн рублей в различной валюте, 14 сотовых телефонов, сим-карты и большое количество банковских карт. Также у парня были найдены 6 паспортов иностранных государств на разные имена. Подлинность документов предстоит выяснить. Как и предстоит установить причастность задержанного к серии других подобных афер на сайтах знакомств.