В Уфе подростковых преступлений стало больше

В Уфе подростки чаще стали совершать преступления. Об этом рассказал сегодня, 7 апреля, на заседании в городском совете начальник управления МВД Виталий Дудко.

В городе вырос общий уровень подростковой преступности. При этом число детей, которые нарушают закон, наоборот снизилось. Как сообщает начальник управления МВД, почти треть пойманных подростков совершала преступления ранее. Каждый седьмой подросток ранее был судим.

Итоги 2020 года неутешительны: 84 случая краж, 6 случаев мошенничества, 10 вымогательств, 14 преступлений связаны с распространением наркотических веществ.