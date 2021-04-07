В Башкирии обсудили вопросы развития спорта и физической культуры

Развитие физической культуры и спорта обсуждали сегодня в правительстве Республики Башкортостан. В рабочем совещании принял участие и заместитель министра спорта страны Одес Байсултанов. В 2021 году в Башкортостане в спортивную сферу направлено 1,3 млрд. рублей. Запланировано строительство 12 спортивных объектов и реконструкция двух стадионов.

Идет возведение физкультурно-оздоровительного комплекса по спортивной гимнастике и футбольного манежа в Уфе, завершено проектирование международного дворца борьбы, центра волейбола, гребного слалома. Ведется проектирование трех типовых ФОКов с бассейнами и ледовой ареной.