В Уфе прошла жеребьевка предстоящего конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

На каждом сначала выявляют сильнейшего в скачке на лошадях башкирской породы своего района. Победитель и серебряный призер принимают участие в финалах на лошадях башкирской породы, которые достаются по жребию. Во втором финале жокеи меняются скакунами. Показавшему лучшее время достается конь, пришедший последним. Так происходит перераспределение. Победитель определяется по сумме очков двух скачек.