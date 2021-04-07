В Уфе прошла жеребьевка предстоящего конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

На столичном ипподроме «Акбузат» прошла жеребьёвка предстоящего конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Он состоится и в этом году.
Первыми 22 мая будут соревноваться Абзелиловский, Бижбулякский, Кугарчинский, Чекмагушевский и Татышлинский районы. Всего же состоится десять таких этапов. Завершающий планируется провести 25 сентября. Всего их будет десять.
На каждом сначала выявляют сильнейшего в скачке на лошадях башкирской породы своего района. Победитель и серебряный призер принимают участие в финалах на лошадях башкирской породы, которые достаются по жребию. Во втором финале жокеи меняются скакунами. Показавшему лучшее время достается конь, пришедший последним. Так происходит перераспределение. Победитель определяется по сумме очков двух скачек.
Триумфаторы десяти этапов затем сойдутся в финале турнира «Терра Башкирия» 9 октября.