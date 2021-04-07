МХК «Толпар» встретится с «Динамо»

У уфимского «Толпара» нет права на ошибку. Сегодня подопечные Игоря Гришина проведут третий полуфинальный матч против МХК «Динамо» в рамках первенства Молодежной хоккейной лиги.

Пока счет в серии до трех побед 2:0 в пользу москвичей. Первую игру уфимцы проиграли – 1:4, во второй встрече все решилось в серии послематчевых бросков, где сильнее были динамовцы – 4:3. Теперь коллективы переехали в Уфу, где уже сегодня встретятся в третий раз.