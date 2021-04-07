Хоккеисты «Салавата Юлаева» посетили Туймазы с туром «Моя родная команда»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» продолжают тур по республике «Моя родная команда». На этот раз посетили Туймазы. Арена в этом городе особенная. Это единственный именной ледовый дворец памяти Сергея Наильевича Гимаева.

Сотни ребят вместе с родителями и даже школьными учителями пришли в спорткомплекс, чтобы увидеться со своими кумирами. Очередь за автографами не закончилась даже после полутора часов проведенных командой в фойе арены. После игроки «Салавата» вместе с тренерами провели мастер-класс для хоккеистов местного «Девона».