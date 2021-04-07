В Уфе прошли первенство и чемпионат по эстетической гимнастике

Сказка развернулась в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. А как иначе может быть, если уфимский комплекс принимал первенство и чемпионат Башкортостана по эстетической гимнастике.

Открытый статус соревнования позволил приехать спортсменкам из разных городов России, в том числе Тюмени, Москвы, Самары, Пензы. Но и представительницы нашей республики не затерялись при такой серьезной конкуренции. В призеры вошли гимнастки, к примеру, из Бураево и Мелеуза.

Иногда наблюдать за репетициями даже любопытнее, чем на самом соревновательном ковре. Одна большая штора как граница между тренировочным и состязательным миром, в одном из которых еще можно хитрить и ошибаться, но в другом халатности команда не простит.

Вот и девочки из Бураево мечтали стать первыми, но заняли второе место. Тренировались по три часа почти каждый день. Конечно, немного расстроились, хотя виду не подают.

Эстетическая гимнастика может быть не на слуху в республике – о хоккее и футболе слышали гораздо больше. Но это не мешает развиваться. Сильные команды приехали на региональные соревнования в Уфу из разных городов и районов Башкортостана.