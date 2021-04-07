В Башкирии прошел открытый турнир по вольной борьбе

Пять тысяч рублей за победу на первенстве ПФО по вольной борьбе. Виолетта Корнилаева и Юлиана Николаева получили подарочные сертификаты за успешное выступление на окружных соревнованиях. Спортсменки выступили также на первенстве страны и уже успели вернуться домой.

Я буду стремиться дальше, чтобы выиграть Россию и первенство мира.

В селе Чуваш-Кубово Иглинского района прошел открытый турнир по вольной борьбе. Конкуренцию хозяевам соревнований составили борцы из Архангельского, Уфимского, Кушнаренковского районов. Атлеты выступали в семи весовых и четырех возрастных категориях. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Спортивная борьба – в школы республики». К слову, этот проект охватил уже 62 учебных заведения, к 2024 году их станет 200.