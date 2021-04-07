В Башкирии прошел открытый турнир по вольной борьбе

Пять тысяч рублей за победу на первенстве ПФО по вольной борьбе. Виолетта Корнилаева и Юлиана Николаева получили подарочные сертификаты за успешное выступление на окружных соревнованиях. Спортсменки выступили также на первенстве страны и уже успели вернуться домой.

Я буду стремиться дальше, чтобы выиграть Россию и первенство мира.

Юлианна Николаева и Виолетта Корнилаева, победительницы первенства Приволжского федерального округа по вольной борьбе

В селе Чуваш-Кубово Иглинского района прошел открытый турнир по вольной борьбе. Конкуренцию хозяевам соревнований составили борцы из Архангельского, Уфимского, Кушнаренковского районов. Атлеты выступали в семи весовых и четырех возрастных категориях. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Спортивная борьба – в школы республики». К слову, этот проект охватил уже 62 учебных заведения, к 2024 году их станет 200.

Я выходил три раза. Всех победил, потому что партнеры были легкие.

Иван Ратников, участник турнира /с.Чуваш-Кубово/
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