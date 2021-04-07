В Москве обсудили планы по развитию промышленности Башкирии

Сегодня в Москве прошла встреча Радия Хабирова и зампредседателя правительства страны Юрия Борисова. Стороны обсудили, каким будет развитие республиканской промышленности и предприятий региона.

Были рассмотрены планы по развитию предприятий машиностроения. Речь идет о флагмане авиаотрасли «ОДК-УМПО», ишимбайском производителе гусеничных транспортёров «Витязь» и заводе «Салават-Гидравлика». Обсудили и перспективы развития БСК. По итогам встречи глава Башкирии отметил, что теперь смотрит в будущее «с надеждой и с уверенностью».