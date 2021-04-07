В Башкирии стремительно растет уровень рек

Уровень воды в реках республики стремительно растет. В Чекмагушевском районе река Чермасан вышла из берегов, превысив допустимый уровень уже на метр.

Подтоплена межпоселковая дорога деревни Новоюмраново. До жилых домов вода не добралась. В Бураевском районе на 133 см за сутки поднялся уровень реки Большой Танып. На 91 см зафиксирован рост уровня воды на реке Уршак в Кармаскалинском районе. Угрозы населенным пунктам пока нет.