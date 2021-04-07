Мальчик из Уфы, оставшийся сиротой из-за коронавируса, получит 2,7 млн рублей

9-летний сирота из Уфы, мама-врач которого скончалась от последствий коронавируса, получит страховую выплату. Об этом сообщили в республиканском отделении Фонда социального страхования. Профсоюз «Действие», в котором состояла медик, доказал, что женщина заразилась во время работы. Она вела осмотры пациентов с коронавирусом.

Бабушка Стелла Терещенко почти шепотом рассказывает о трагедии, которая коснулась их семьи. В середине января скончалась ее дочь Елена Гайнуллова – она 13 лет работала на Центральной подстанции скорой помощи и сгорела за несколько дней, когда заразилась коронавирусом. Пожилые родители женщины не сразу смогли оформить страховую выплату для 9-летнего внука Стаса, который остался сиротой и теперь на попечении дедушки и бабушки. Отец мальчика умер спустя месяц после того, как не стало мамы. Помогали семье всем миром.

Все помогали, девчонки со скорой капельницы мне делали, я тут лежала пять дней, они мне тут капельницы приезжали делали. Родители со школы Стаса. Люди со всего нашего мира российского звонили, помогали. Я вот сейчас говорю, если выплату дали, кому-то говорила, что хочу, чтобы по телевизору передали нашу благодарность, что народ помогал. И вот благодаря всем вот это все случилось. Стелла Терещенко, мама погибшего врача Елены Гайнулловой

Елена Гайнуллова состояла в профсоюзе медработников «Действие», который после ее смерти стал собирать документы, чтобы добиться страховой выплаты. Она составит 2,7 миллиона рублей. Роспотребнадзор провел дополнительное расследование случая и доказал, что врач заболела, когда старалась помочь другим пациентам.

Мы вообще как профсоюз считаем, что в таких случаях страховых должна быть презумпция заражения на работе медиков. Оперировать тем, что медики ездят в транспорте, как мне в Роспотребнадзоре заявили, они же тоже люди, но у них гораздо больше шансов заразиться на вызовах, когда они лицом к лицу находятся в автомобиле с пациентами. Антон Орлов, координатор профсоюза медработников «Действие»

Вообще ситуация со страховыми выплатами переболевшим непростая по объективным причинам. Наш профсоюз постоянно занимается этим вопросом. Помогает членам профсоюза, работникам отрасли, имеется большой опыт как с медицинскими организациями, так и с ФСС. Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения

Как прокомментировали телеканалу БСТ в региональном отделении Фонда социального страхования, необходимый пакет документов поступил и средства получателям направлены.

Полный пакет документов поступил в региональное отделение ФСС 7 апреля 2021 года. Все выплаты по смертельным случаям согласно данному указу, а также единовременные выплаты медработникам производятся своевременно. Ришат Шангареев, и.о. заместителя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Башкортостан