Мальчик из Уфы, оставшийся сиротой из-за коронавируса, получит 2,7 млн рублей

9-летний сирота из Уфы, мама-врач которого скончалась от последствий коронавируса, получит страховую выплату. Об этом сообщили в республиканском отделении Фонда социального страхования. Профсоюз «Действие», в котором состояла медик, доказал, что женщина заразилась во время работы. Она вела осмотры пациентов с коронавирусом.
Бабушка Стелла Терещенко почти шепотом рассказывает о трагедии, которая коснулась их семьи. В середине января скончалась ее дочь Елена Гайнуллова – она 13 лет работала на Центральной подстанции скорой помощи и сгорела за несколько дней, когда заразилась коронавирусом. Пожилые родители женщины не сразу смогли оформить страховую выплату для 9-летнего внука Стаса, который остался сиротой и теперь на попечении дедушки и бабушки. Отец мальчика умер спустя месяц после того, как не стало мамы. Помогали семье всем миром.
Елена Гайнуллова состояла в профсоюзе медработников «Действие», который после ее смерти стал собирать документы, чтобы добиться страховой выплаты. Она составит 2,7 миллиона рублей. Роспотребнадзор провел дополнительное расследование случая и доказал, что врач заболела, когда старалась помочь другим пациентам.
Как прокомментировали телеканалу БСТ в региональном отделении Фонда социального страхования, необходимый пакет документов поступил и средства получателям направлены.
9-летний Стас учится быть самостоятельным. Как рассказывает его бабушка Стелла Терещенко, она старается развивать в нем независимость. Сам мальчик часто погружается в виртуальный мир. Может быть, чтобы спрятаться от реальности.