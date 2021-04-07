В Башкирии с начала года устранили более 1,5 тысяч кв.м. дорожных ям

На дорогах республики с начала года устранили более полутора тысяч квадратных метров выбоин и ям. В Башкортостане идет активный ремонт дорог. От дефектов избавляются с помощью применения холодного асфальта. Для работ изготовили более 600 000 тон материала. Планируется превысить итоги прошлого года в 1 миллион 25 квадратных метров.

Стандартная ситуация весной: автомобиль едет по городу, заезжает в лужу, под которой оказывается глубокая яма. Как результат – спущенное и поврежденное колесо, сломанный колесный диск и, возможно, поцарапанный бампер. Лужи может и не быть, но, например, оттормозиться или объехать яму было небезопасно.

– У меня вон муж пробил колесо – вышло 5 тысяч.

– Это ладно еще если машина высокая, а если низкая, то и бампер царапается.

– Это нормально явление для российской действительности.

Из-за ям на дорогах страдают не только машины, но и счета водителей. И с каждым годом подобных аварий все больше. Чаще всего страдают диски и шины. Стоимость правки стальных колесных дисков составляет несколько сотен рублей, а в случае с легкосплавными счет идет на тысячи. При этом фирменный колесный диск может стоить от 10 до 20 тыс. рублей.

В настоящее время на дорогах республики идут активные работы по ликвидации ям и выбоин. При ремонте используют особый вид дорожного покрытия – холодный асфальт. Главное его свойство – возможность укладки в холодную погоду при температуре до -25 градусов по Цельсию.

Прежде чем применять холодный асфальт, его нужно немного поддержать в тепле, чтобы свойства модификатора пришли в силу. А после уже можно применять. Ильшат Исмагилов, директор дорожно-строительного завода

Правда, срок служения у такого асфальта вдвое меньше, чем у обычного. Поэтому в качестве поверхности, подвергаемой высоким нагрузкам, этот материал не применяется. Но временно залатать дыру – самое то. На республиканской трассе устранение дефектов началось уже с начала года.