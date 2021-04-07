В Башкирии запустили проект по восстановлению пассажирских НЕФАЗов

Вторая жизнь автобусов. В республике запустили проект по восстановлению пассажирских НЕФАЗов. Ремонт вышедшего из строя двигателя оказался экономически невыгодным. Руководство «Башавтотранса» решило приобрести новые моторы. После их установки в рейс выйдут 79 обновленных автобусов.

Первую партию – 4 новых двигателя – выгружают сразу в сервисном центре. Здесь они вдохнут вторую жизнь в простаивающие в гараже автобусы. Проблемы в НЕФАЗах стали проявляться после пробега в 300 тысяч километров. В летнюю жару прежний мотор, переделанный на заводе-изготовителе из дизельного в газовый, просто закипал и переставал работать.

В двигателях 14-16-х годов есть конструктивная недостаточность – не выдерживают температурный режим при эксплуатации. Вот конкретный пример. В процессе эксплуатации из-за перегрева расплавились поршни. Ильшат Каримов, директор УАТП № 8 филиала ГУП «Башавтотранс»

Ремонт устройства, детали которого расплавились, обошелся бы в некоторых случаях в полтора миллиона рублей. По гарантии это сделать бы не получилось – сроки к моменту поломок истекли. С такой же проблемой столкнулись перевозчики в Екатеринбурге, Перми и других городах, использовавших двигатели этой марки. Поэтому в 2019-м году экспериментально заказали мотор другого производителя и установили на один автобус НЕФАЗ. 51-й маршрут выбрали неслучайно – он самый перегруженный.

Более тяговитый двигатель, мощнее, по надежности такой же, наверное, я не знаю. Пока нареканий нет. Дмитрий Климин, водитель ГУП «Башавтотранс»

Стоимость двигателя нового производства – 1 миллион 200 тысяч рублей, он вдвое дешевле прежнего мотора и даже ремонта. Эти агрегаты установят в 79 автобусов «Башавтотранс». Обновят салон, лаковое покрытие транспорта – и машины смогут выйти в рейс. К слову, производитель адаптировал газовые двигатели под наши НЕФАЗы, чтобы их установка была проще.

С данным проектом мы вышли на правительство республики, получили одобрение, поддержку и заключили договор для поставки вышеуказанных двигателей. Первая партия вот поступила, и надеюсь, в течение недели будет восстановлена партия автобусов и введена в эксплуатацию. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»