Умелец из Башкирии создает старинные национальные барабаны

Ударили по барабанам и по пьянству. Марийская деревня в Бирском районе вышла в финал конкурса «Трезвое село». Деревня Бахтыбаево издавна гремела на весь мир своими мастерами, а теперь ещё славится и трезвостью. Завтра в столице республики пройдёт последний этап соревнований.

Эхо барабанов Михаила Павловича звучит по всему миру. Без ритмов этого инструмента в России не обходится практически ни один музыкальный коллектив. Но мастеров, которые делают национальные барабаны, можно пересчитать по пальцам. Бахтыбаевский умелец Михаил Кутлусатов – один из немногих, кто изготавливает национальные инструменты и возрождает старинные народные обычаи.

В те годы, в 90-е, эти барабаны в Башкирии никто не изготавливал. И это было проблемой, потому что марийский барабан широко используется при проведении, например, марийских свадеб. Михаил Кутлусатов, мастер

Агроном по образованию, он долгие годы трудился в сельском хозяйстве, потом – на ниве просвещения, возглавлял администрацию родного сельсовета. Изготавливать барабаны начал в 90-х. Когда работал директором школы в Бирском районе, детскому коллективу понадобился ударный инструмент, и учитель с золотыми руками пришел к ним на помощь.

Михаил Павлович не таит секреты мастерства, с радостью делится ими на мастер-классах. Узоры на инструментах он выполняет по авторской технологии, которая называется «марийская вышивка». Стоимость одного барабана – от 10 тысяч рублей.

За 30 лет марийский умелец изготовил свыше 270 барабанов, три волынки, два курая и отреставрировал множество гармоней. Сейчас несколько десятков профессиональных ансамблей, народных, фольклорных и детских коллективов по всей России используют в своих постановочных танцах уникальный по своему внешнему виду и звучанию музыкальный инструмент мастера. Есть они в Эстонии, Финляндии и США, хранятся в Национальном музее Республики Башкортостан. Его инструменты «выступают» в прославленных коллективах «Мирас», «Эрвел», государственном академическом ансамбле имени Ф. Гаскарова. Украшают дома культуры, школы, музейные экспозиции и частные коллекции по всему миру. Но самый большой вклад Михаил Павлович внёс в развитие своего родного села.