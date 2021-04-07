МХК «Толпар» уступил московскому «Динамо» на своем льду

Уфимский «Толпар» сегодня провел третий матч серии против московского «Динамо» в рамках полуфинала плей-офф Молодежной хоккейной лиги. После московской части серии башкирская команда уступала со счетом 0:2. Поддержать команду собрался почти полный Дворец спорта.

В первом периоде уфимцы пропустили, но сумели отыграться во втором усилиями Сергея Варлова. Однако еще до конца второго отрезка гости снова вышли вперед. Гол Данила Башкирова в большинстве перевел игру в овертайм. Там сильнее были динамовцы. 3:2 – победа москвичей в матче и 3:0 в серии.