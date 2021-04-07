В Уфе прошло вручение премии Римы Баталовой «Молодость нации»

Заявки на участие в этом году прислали более ста человек, а победителей отмечали в семи различных номинациях.

Хороший пример, показательно, что спорт для особых людей в республике развивается. Дети могут добиваться успехов и идти к своей мечте.

Так, в номинации «Воспитать чемпиона» победу одержала семья Колачык. В «Спорте без границ» отметили успехи сразу трех атлетов в категориях «глухие и слабовидящие» и «с поражением опорно-двигательного аппарата». Также на премии отметили работу телеканала БСТ как СМИ, освещающего проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Внимание к себе привлекает номинация «Надежда паралимпийского спорта». За 7 лет существования премии более 10 ее победителей из разряда спортшкольников попали в состав паралимпийской сборной России. На этот раз лучшей стала лыжница и биатлонистка Аделина Пестряева.