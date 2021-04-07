В Уфе прошло вручение премии Римы Баталовой «Молодость нации»

Сегодня поздравляли и отмечали будущих паралимпийских чемпионов. В Уфе состоялось награждение общественной премией Римы Баталовой «Молодость нации». Конкурс позволяет выявить лучших молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Заявки на участие в этом году прислали более ста человек, а победителей отмечали в семи различных номинациях.
Так, в номинации «Воспитать чемпиона» победу одержала семья Колачык. В «Спорте без границ» отметили успехи сразу трех атлетов в категориях «глухие и слабовидящие» и «с поражением опорно-двигательного аппарата». Также на премии отметили работу телеканала БСТ как СМИ, освещающего проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Внимание к себе привлекает номинация «Надежда паралимпийского спорта». За 7 лет существования премии более 10 ее победителей из разряда спортшкольников попали в состав паралимпийской сборной России. На этот раз лучшей стала лыжница и биатлонистка Аделина Пестряева.