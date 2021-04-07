В Уфе Всемирный день здоровья отметили массовой зарядкой

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Сегодня принято как никогда популяризировать здоровый образ жизни и способствовать развитию медицинских учреждений. Нынешний год провозглашен Годом медицинского и социального работника.

На территории Республиканского кардиоцентра по этому случаю прошла зажигательная зарядка, в которой приняли участие сотрудники медицинского учреждения. По словам специалистов, физическая активность позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.