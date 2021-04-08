В Уфе пропал без вести 54-летний Геннадий Ходже

В столице Башкирии пропал без вести 54-летний Геннадий Ходже. В минувшую пятницу, 2 апреля, он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: телосложение среднее, рост около 170 см, серо-голубые глаза, русые волосы, имеется проседь. В день исчезновения он был одет в синие джинсы, куртку темно-синего цвета с желтыми вставками, темно-синюю бейсболку и черные кроссовки.

Поисками Геннадия Ходже занимаются волонтеры отряда "Лиза Алерт". Обладающих какой-либо информацией они просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.