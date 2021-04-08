Башкирия и Главгосэкспертиза России заключили соглашение о сотрудничестве

Один из ключевых этапов успешной реализации любого масштабного инвестпроекта, строительства крупного жилого комплекса, школы, больницы, детсада или ФОКа – это, безусловно, госэкспертиза. Ещё на этапе проектной документации она помогает увидеть недостатки того или иного объекта, указывает на то, что нужно доработать или пересмотреть, а порой – и вовсе отказаться от нежизнеспособных предложений, которые могут представлять угрозу для людей.

Радий Хабиров