Башкирия и Главгосэкспертиза России заключили соглашение о сотрудничестве

В Башкирии подписано соглашение о взаимодействии между республикой и Главгосэкспертизой. Договоренности были достигнуты накануне, 7 апреля, между руководителем региона Радием Хабировым и главой федерального органа Игорем Маныловым.
Документ предполагает долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, совершенствования нормативно-правовой и технической базы в области архитектурно-строительного проектирования, снижения административных барьеров при прохождении госэкспертизы, развития оптимальной системы ценообразования и сметного нормирования в градостроительной сфере. В рамках соглашения также предполагается повышение компетенций республиканских специалистов, занимающихся подготовкой проектной документации и проведением госэкспертизы.
Важное направление сотрудничества – внедрение технологии информационного моделирования, которое позволит создавать модель объекта капитального строительства, и формирование единой цифровой среды в сфере проектирования и экспертизы. Это даст возможность эффективнее выстроить межведомственное взаимодействие и ускорить строительство жилья, социальных объектов, реализацию масштабных инвестиционных проектов. С этой целью в мае Башкортостан приступит к тестированию федеральной Единой цифровой платформы экспертиз (ЕЦПЭ).
Заключенное соглашение прокомментировал Радий Хабиров в социальных сетях. Он объяснил жителям Башкирии, что значит для республики достигнутые договоренности. По его словам, госэкспертиза на всех этапах, а особенно на начальном, определяет "жизнеспособность" проекта.