Владимир Путин назвал главное достояние России

Многообразие традиций и языков народностей России является бесценным достоянием страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.
Глава государства отметил уникальность каждой культуры и важность сохранения языков народов России. Он заявил, что многонациональная палитра - это важный повод для гордости.
Кроме того, Владимир Путин пояснил, что государство больше всего внимания уделяет поддержке коренных малочисленных народов. При этом обеспечивается сохранность природной среды обитания народов и их сложившегося уклада жизни, заметил президент России.