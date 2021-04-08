Владимир Путин назвал главное достояние России

Многообразие традиций и языков народностей России является бесценным достоянием страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

Фото №1 - Владимир Путин назвал главное достояние России

Глава государства отметил уникальность каждой культуры и важность сохранения языков народов России. Он заявил, что многонациональная палитра - это важный повод для гордости.

«Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков — наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим»

Владимир Путин

Кроме того, Владимир Путин пояснил, что государство больше всего внимания уделяет поддержке коренных малочисленных народов. При этом обеспечивается сохранность природной среды обитания народов и их сложившегося уклада жизни, заметил президент России.

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