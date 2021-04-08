Путин обсудит с кабмином реализацию прошлогодних посланий Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства реализацию посланий Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Сообщается, что Путин заслушает доклады о реализации социальных и экономических проектов для улучшения качества жизни в стране. Именно курс на социальную сферу был озвучен в посланиях за последние два года.