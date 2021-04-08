Путин обсудит с кабмином реализацию прошлогодних посланий Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства реализацию посланий Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.
Сообщается, что Путин заслушает доклады о реализации социальных и экономических проектов для улучшения качества жизни в стране. Именно курс на социальную сферу был озвучен в посланиях за последние два года.
С основными докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Помимо этого в совещании примут участие руководители Центрального банка, администрации президента, а также Общероссийского народного фронта.
Сейчас готовится очередное послание главы государства парламенту. В этом году его оглашение пройдет 21 апреля.
Как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие состоится полностью в очном режиме. При этом представитель Кремля указывал, что об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не идет.