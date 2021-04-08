В Башкирии экспортерам сельхозпродукции возместят затраты по транспортировке

Если три года назад у нас подавляющее большинство было, что больше половины занимали зерновые культуры, то в данный момент времени это продукция переработки, продукция с высокой добавленной стоимостью и масложировая продукция, мясная и генетическая продукция. Зерновая продукция как сырьё у нас на данный момент находится на четвёртом месте, занимает чуть больше 17%.

Юрий Лысов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан