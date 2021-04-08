В Башкирии экспортерам сельхозпродукции возместят затраты по транспортировке

Экспортерам сельхозпродукции отныне будут компенсироваться затраты на транспортировку до потребителя. Ранее оплачивались расходы лишь до границы. Тем самым отныне будет оплачен весь маршрут. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал заместитель министра республики Юрий Лысов.

Задача довести объемы экспорта продукции регионального АПК по итогам года до 200 миллионов долларов. Башкортостан является единственным регионом, где введены три вида субсидии для экспортеров: на транспортировку, на международную сертификацию и «экспортный кэшбек». В Минсельхозе отметили изменения структуры экспорта в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью.

Если три года назад у нас подавляющее большинство было, что больше половины занимали зерновые культуры, то в данный момент времени это продукция переработки, продукция с высокой добавленной стоимостью и масложировая продукция, мясная и генетическая продукция. Зерновая продукция как сырьё у нас на данный момент находится на четвёртом месте, занимает чуть больше 17%.

Юрий Лысов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
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