В Башкирии вырос спрос на сельскую ипотеку

Только за первый квартал жилье по данной программе зарегистрировали 1200 человек. Эта цифра уже сопоставима с показателями всего прошлого года.

По данным Росреестра, наиболее востребована сельская ипотека в Иглинском, Уфимском, Абзелиловском, Кармаскалинском районах. Ряд условий программы изменились. По сельской ипотеке теперь не удастся купить квартиру в домах выше пяти этажей, зато для первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Банк имеет право повысить ставку, если в приобретенном жилье никто не зарегистрировался в течение шести месяцев с момента оформления права собственности. Также ставка может быть повышена, если кредит оформлялся для строительства дома, но он не был возведен за два года.