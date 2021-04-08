В Башкирии вырос спрос на сельскую ипотеку

Только за первый квартал жилье по данной программе зарегистрировали 1200 человек. Эта цифра уже сопоставима с показателями всего прошлого года.

По данным Росреестра, наиболее востребована сельская ипотека в Иглинском, Уфимском, Абзелиловском, Кармаскалинском районах. Ряд условий программы изменились. По сельской ипотеке теперь не удастся купить квартиру в домах выше пяти этажей, зато для первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Банк имеет право повысить ставку, если в приобретенном жилье никто не зарегистрировался в течение шести месяцев с момента оформления права собственности. Также ставка может быть повышена, если кредит оформлялся для строительства дома, но он не был возведен за два года.

Если за весь прошлый год порядка 1700 жителей республики, заключившие договоры купли-продажи в рамкам сельской ипотеки, зарегистрировали свои права, то только за первый квартал 2021 года таких у нас более 1200.

Наталья Шагиева, помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии