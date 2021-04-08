В Башкирии в лобовой аварии пострадали два человека

Накануне, 7 апреля, в Альшеевском районе произошла авария с участием двух легковых авто. На трассе Чишмы – Киргиз-Мияки столкнулись «Лада Приора» и «Шевроле Нива».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, в ДТП пострадали двое человек. За рулём «Лады» находился 32-летний житель Белгородской области, с ним ехала 53-летняя пассажирка, которой понадобилась помощь врачей.

Также в аварии пострадал 34-летний водитель «Нивы», который оказался жителем Белебеевского района.

Предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии. Также пресс-служба ведомства отмечает, что за последние сутки в авариях пострадали трое человек.