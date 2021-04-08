Отдых на Кандрыкуле и Аслыкуле обойдется в 250 рублей. Это стоимость входного билета на человека. В Башкирии утвердили цены на посещение особо охраняемых природных территорий.
Постановление подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Подорожал входной билет и на Иремель. Отныне подняться на гору можно будет, заплатив в кассу 200 рублей.
Также цена установлена на посещение природных парков «Зилим» и «Мурадымовское ущелье». Плата за вход на другие особо охраняемые территории утверждена в размере 150 рублей.