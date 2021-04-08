Делегация аграриев из Курганской области перенимает опыт коллег из Башкирии

Две модели ведения агробизнеса в Башкирии продемонстрировали гостям из Курганской области. Делегация сельхозпроизводителей прибыла в республику, чтобы перенять передовой опыт.

Лидер региона по урожайности зерновых культур и производству молока хозяйство «Базы», пример трансформации колхоза в высокотехнологичную компанию отметил вице-премьер правительства Ильшат Фазрахманов. Здесь с гектара намаливают до 80 центнеров зерновых. Коллектив «Базы» – 500 человек. Предприятие возвело более 50 домов для своих сотрудников. Упор на высокие технологии и капиталоемкое строительство.