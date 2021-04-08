В Уфе прошел антинаркотический форум «Выбор молодых: наука, творчество, здоровье!»

В Уфе прошел республиканский антинаркотический форум «Выбор молодых: наука, творчество, здоровье!». Участниками стали более 300 активистов со всех городов и районов Башкортостана.
В Конгресс-холле «Торатау» прошла выставка волонтерских организаций и учебных заведений, которые познакомили гостей со своими достижениями и приглашали принять участие в мастер-классах и даже провести несколько химических опытов
В ходе форума для участников прошли тематические площадки. Они были посвящены разработке и реализации проектов, вредным привычкам, вопросам экологии. Главная тема каждой - это здоровой образ жизни.