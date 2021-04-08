В Башкирии за неделю вырос в цене картофель

Эксперты Башстата поделились результатами еженедельного мониторинга цен на продукты питания в Башкирии. Данные предоставлены за период с 29 марта по 5 апреля.

Оказалось, что за неделю больше всего подорожал картофель (6%). Теперь средняя стоимость овоща достигла 36,8 рублей за килограмм.

Значительно выросли в цене огурцы (2,8%) и колбаса (2,2%). Килограмм огурцов жители Башкирии в среднем могут приобрести за 104,6 рубля, а колбасы – за 417,4 рублей.