Спасатели Уфы вытащили провалившуюся под лёд собаку

Накануне, 7 апреля, в службу спасения поступило сообщение о том, что на переправе «Док-Пассажирская» требуется помощь упавшему под лёд человеку.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники ПСО Управления гражданской защиты. Пресс-служба организации сообщает, что на самом деле под лёд провалилась собака, а её хозяин не смог вытащить питомца самостоятельно.
Спасатели перешли водоём в специальных гидрокостюмах и вытащили тонущее животное, а после передали взволнованному хозяину.
Но на этом работа спасателей не закончилась. Местные жители часто переходят на этом месте по льду реку Уфу. Это очень опасно в тёплое время года, когда на льду уже появились промоины. Но опасность не останавливает уфимцев – так, за 15 минут спасатели перевели через лёд с одного берега на другой 6 человек.
Фото: УГЗ г. Уфы.