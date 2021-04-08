Спасатели Уфы вытащили провалившуюся под лёд собаку

Накануне, 7 апреля, в службу спасения поступило сообщение о том, что на переправе «Док-Пассажирская» требуется помощь упавшему под лёд человеку.

Фото №1 - Спасатели Уфы вытащили провалившуюся под лёд собаку

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники ПСО Управления гражданской защиты. Пресс-служба организации сообщает, что на самом деле под лёд провалилась собака, а её хозяин не смог вытащить питомца самостоятельно.

Спасатели перешли водоём в специальных гидрокостюмах и вытащили тонущее животное, а после передали взволнованному хозяину.

Фото №2 - Спасатели Уфы вытащили провалившуюся под лёд собаку

Но на этом работа спасателей не закончилась. Местные жители часто переходят на этом месте по льду реку Уфу. Это очень опасно в тёплое время года, когда на льду уже появились промоины. Но опасность не останавливает уфимцев – так, за 15 минут спасатели перевели через лёд с одного берега на другой 6 человек.

Напоминаем, что в весенний период опасно для жизни находиться на подмерзшей поверхности водоемов! Последний лед очень коварен, ломается без предупреждающего треска, поэтому ступивший на него человек может сразу же оказаться в ледяной воде. Тем более что сейчас в Уфе на протяжении длительного времени наблюдается устойчивая положительная температура воздуха, которая отнюдь не благоволит крепости ледового покрытия. Также обращаемся к жителям, которые любят прогуливаться с домашними животными возле водоемов. Не выгуливайте их на льду и не отпускайте с поводка: помимо того, что питомец может убежать на середину реки или озера и провалиться под лед, так еще и в ближайшее время начнется ледоход, и животное может унести на льдине.

пресс-служба УГЗ г. Уфы

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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