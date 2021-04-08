Спасатели Уфы вытащили провалившуюся под лёд собаку

Напоминаем, что в весенний период опасно для жизни находиться на подмерзшей поверхности водоемов! Последний лед очень коварен, ломается без предупреждающего треска, поэтому ступивший на него человек может сразу же оказаться в ледяной воде. Тем более что сейчас в Уфе на протяжении длительного времени наблюдается устойчивая положительная температура воздуха, которая отнюдь не благоволит крепости ледового покрытия. Также обращаемся к жителям, которые любят прогуливаться с домашними животными возле водоемов. Не выгуливайте их на льду и не отпускайте с поводка: помимо того, что питомец может убежать на середину реки или озера и провалиться под лед, так еще и в ближайшее время начнется ледоход, и животное может унести на льдине.

пресс-служба УГЗ г. Уфы