В Уфе поймали мужчину, который выращивал марихуану в шкафу

В Уфе был задержан 35-летний мужчина, который подозревается в выращивании марихуаны в съёмной квартире. Подробности сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Как выяснило следствие, мужчина выращивал марихуану в мебельном шкафу. Он обустроил там настоящую теплицу – установил лампы, вентиляторы и другие различные приборы. Оказалось, ранее подозреваемый распространял наркотические вещества с помощью «закладок», но вскоре решил сам заниматься выращиванием конопли.

В шкафу мужчины найдены 5 кустов наркосодержащего растения, а также более 300 грамм марихуаны. Свою продукцию он реализовывал через интернет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30- п.»г» ч.3 ст.228.1 УК РФ, в настоящее время он находится под стражей. пресс-служба МВД по РБ