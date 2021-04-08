В Уфе поймали мужчину, который выращивал марихуану в шкафу

В Уфе был задержан 35-летний мужчина, который подозревается в выращивании марихуаны в съёмной квартире. Подробности сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Как выяснило следствие, мужчина выращивал марихуану в мебельном шкафу. Он обустроил там настоящую теплицу – установил лампы, вентиляторы и другие различные приборы. Оказалось, ранее подозреваемый распространял наркотические вещества с помощью «закладок», но вскоре решил сам заниматься выращиванием конопли.
В шкафу мужчины найдены 5 кустов наркосодержащего растения, а также более 300 грамм марихуаны. Свою продукцию он реализовывал через интернет.
Фото и видео: МВД по РБ.