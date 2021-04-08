В Башкирии после пожара в тяжёлом состоянии госпитализированы мама и два сына

Сегодня, 8 апреля, в Бирске произошёл пожар. Инцидент зафиксирован на первом этаже жилого здания по улице Ленина.

Фото №1 - В Башкирии после пожара в тяжёлом состоянии госпитализированы мама и два сына

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, на место происшествия в срочном порядке прибыли экстренные службы. Из соседней квартиры в тяжёлом состоянии были госпитализированы женщина и двое её маленьких сыновей 5 и 2 лет. Выбраться из задымлённого здания им помог неравнодушный сосед. 

Известно, что пожар вспыхнул на кухне. Ликвидировать огонь полностью удалось через 20 минут. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

Фото: МЧС по РБ. 

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