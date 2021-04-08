В Уфе парень перебросил наркотики с картошкой заключенному

31-летнего уфимца осудили за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Решение вынес Калининский районный суд.
В октябре 2019 года мужчина приобрёл гашиш в интернете, а потом поместил товар в картофель. Для закрепления он обмотал овощи скотчем и приклеил к ним фонарик в качестве светового маяка.
Подъехав к исправительной колонии на такси ночью, мужчина перебросил картофель через забор и скрылся. Однако машина была замечена сотрудниками колонии – мужчину задержали.
Подсудимый признал вину в совершении преступления, а суд приговорил его к заключению в исправительной колонии строгого режима на 4 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.