В Уфе парень перебросил наркотики с картошкой заключенному

31-летнего уфимца осудили за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Решение вынес Калининский районный суд.

В октябре 2019 года мужчина приобрёл гашиш в интернете, а потом поместил товар в картофель. Для закрепления он обмотал овощи скотчем и приклеил к ним фонарик в качестве светового маяка.

Подъехав к исправительной колонии на такси ночью, мужчина перебросил картофель через забор и скрылся. Однако машина была замечена сотрудниками колонии – мужчину задержали.