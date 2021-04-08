Студенты из Уфы рассказали о работе в ковид-госпиталях во время пандемии

В БГМУ студентов наградили памятными медалями «Студенты-медики против коронавируса». Чествование прошло в рамках празднования Всемирного дня здоровья. Будущие врачи трудились в «красной зоне» во время пандемии. Причем не только в ковид-госпиталях республики, но и в больницах других регионов и даже стран.

Получив награду, студентка педиатрического факультета Камилла Галимова теперь подумывает сменить направление учебы и стать терапевтом. Пять месяцев она трудилась санитаркой в ковид-госпитале 8-й больницы Уфы. Девушка говорит: первый раз шагнуть в «красную зону» было страшно. Отговаривали и родители, но Камилла твердо верила – ее долг помогать людям. А через два месяца в эту больницу попал ее отец. Поражение легких было больше 50%.

Студенты БГМУ трудились не только в родной республике. Некоторые выезжали с опытными врачами в другие регионы. А кто-то даже помогал лечить пациентов за рубежом. В должности медбрата в Киргизии работал и Динар Садртдинов.

В «красной зоне» врачам помогали 1000 студентов и ординаторов БГМУ. За особый вклад в борьбу с коронавирусом 50 из них вручили памятные медали от профсоюза работников здравоохранения России. Все они несли вахту в должностях младшего, среднего медперсонала и врачей-стажеров, инфекционистов, эпидемиологов.

На борьбу с коронавирусом вышли более 2,5 тысячи студентов. Заменяли они и врачей в различных медучреждениях, работали в ситуационном антиковидном центре и волонтерами. Они получили бесценный опыт, и таким образом уже им в будущем предстоит задавать новый вектор развития медицины.