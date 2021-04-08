Игорь Гришин о мачте «Толпар» – «Динамо»: «Наши парни играли интереснее»ч

Уфимский «Толпар» завершил сезон. Накануне команда уступила в третьем матче серии московскому «Динамо». Таким образом столичный клуб выиграл серию в трех матчах. «Толпару» же удалось впервые с 2011 года завоевать бронзовые медали.

После московской части серии башкирская команда уступала со счетом 0:2. Несмотря на это поддержать команду собрался почти полный Дворец спорта. Надежды на то, что уфимцы смогут отыграть отставание в серии, никто не терял. Поболеть за «Толпар» приезжали даже из районов республики. Как, например, детская хоккейная команда «Сапсан» из Мечетлинского района.

В первом периоде уфимцы пропустили, но сумели отыграться во втором усилиями Сергея Варлова. Однако еще до конца второго отрезка гости снова вышли вперед. Гол Данила Башкирова в большинстве перевел игру в овертайм. При этом в отличие от второго матча серии играли его до заброшенной шайбы никаких буллитов. Таковы тонкости регламента. Удача в овертайме улыбнулась динамовцам.

В серии против «Динамо» «Толпару» помогали Данил Башкиров и Родион Амиров. Еще недавно форварды сражались в плей-офф КХЛ за «Салават Юлаев».