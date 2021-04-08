Четыре жителя Башкирии скончались за сутки от коронавируса

В Башкирии сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом. Согласно данным, в республике снижается число обнаруженных фактов заражения за сутки. Так, за прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 104 человек, за все время - 33 191.

Вместе с тем растет число смертей от covid-19. Только за минувшие сутки болезнь унесла жизни еще четырех человек, а за все время пандемии этот показатель достиг отметки в 387 летальных исходов.