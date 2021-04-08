В России коронавирус выявили у 8,6 тысяч пациентов за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.

За всё время пандемии коронавирус зарегистрировали у 4 614 834 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 8672 случая. При этом одновременно болеет 273 951 пациент.