В центре Уфы замертво упал мужчина

Сегодня, 8 апреля, в центре Уфы было найдено тело мужчины. Несчастный упал замертво прямо посреди улицы.

О случившемся сообщили очевидцы. Известно, что инцидент произошёл в районе Южного автовокзала. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчине внезапно стало плохо.

Прохожие поспешили вызвать скорую помощь, но мужчина скончался до приезда медиков. Из-за того, что специализированная служба долго добиралась до места инцидента, тело ещё какой-то время пролежало на земле неприкрытым.