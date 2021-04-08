В Уфе руководство фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на 17 млн рублей

Обыск прошел в отделе бухгалтерии и в кабинетах руководителей, где должности занимают отец, сын и дочь. Предварительно установлено, что в 2020 году 45-летний директор ООО представил в налоговую инспекцию декларации, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с 20 организациями – однодневками.