Блогер Илья Варламов посмеялся над «креативной» велодорожкой в Уфе
Известный блогер Илья Варламов вновь оценил инфраструктуру Уфы. Он рассказал, что подписчики из разных городов России часто делятся с ним нелогичными решениями властей, однако уфимская велодорожка оказался вне конкуренции.
Блогер иронично посмеялся над русско-башкирской смекалочкой при установке забора на тротуаре, который уводит велосипедиста прямо в столб.
Смотрите, другие примеры велоинфраструктуры наших городов настаивают на том, что велосипедист должен влетать в столб. В Уфе немного промахнулись и поставили столб не посередине велодорожки, а сбоку от неё. Казалось бы, столб можно переставить обратно на середину. Но в Уфе пошли дальше и сделали, как выразился мой подписчик, «доводчик велосипедиста в знак». Гениально! Вот она, русско-башкирская смекалочка, не подвела!
Илья Варламов
Однако потом Илья Варламов отметил, что администрации города нужно срочно исправить ситуацию, чтобы избежать травмирования граждан. Блогер дал несколько советов, как можно логично организовать проезд и для машин, и для велосипедистов.
К сожалению, я опять вынужден расстроить главу Башкортостана Радия Хабирова «историей из-под забора». Но этих историй было бы меньше, если бы у вас в Уфе было меньше заборов. Особенно в таких неподходящих местах. Если серьёзно, забор оттуда надо убрать как можно скорее, иначе будут тяжёлые травмы и, возможно, смертельные случаи. Лучше сделайте там полноценный велопереезд, как в Южно-Сахалинске, и приучите уфимских водителей пропускать пешеходов и велосипедистов на повороте
Илья Варламов
К слову, такой необычный тротуар можно встретить около торгового центра «Планета».