Блогер Илья Варламов посмеялся над «креативной» велодорожкой в Уфе

К сожалению, я опять вынужден расстроить главу Башкортостана Радия Хабирова «историей из-под забора». Но этих историй было бы меньше, если бы у вас в Уфе было меньше заборов. Особенно в таких неподходящих местах. Если серьёзно, забор оттуда надо убрать как можно скорее, иначе будут тяжёлые травмы и, возможно, смертельные случаи. Лучше сделайте там полноценный велопереезд, как в Южно-Сахалинске, и приучите уфимских водителей пропускать пешеходов и велосипедистов на повороте

Илья Варламов