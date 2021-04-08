Пропавшего в Башкирии 31-летнего Анатолия Акшенцева нашли мертвым

Поиски 31-летнего Анатолия Акшенцева из Ишимбая подошли к концу. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». В социальных сетях поисковики сообщили трагическую весть: мужчина найден мертвым.

Фото №1 - Пропавшего в Башкирии 31-летнего Анатолия Акшенцева нашли мертвым

Анатолий ушел из дома еще в прошлом году, в мае 2020-го. Тогда, по словам близких, он намеревался встретиться со знакомым. Спустя год поисков родные от отчаяния обратились к гадалкам. Экстрасенсы в один голос утверждали, что мужчины давно нет в живых. По их словам, тело найдут в лесных массивах в скором времени обычные прохожие. 

В трагичном исходе маги не ошиблись. Труп мужчины все-таки был найден.

Волонтеры не раскрывают подробности происшествия. Причины и обстоятельства смерти остаются неизвестными. 

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