Пропавшего в Башкирии 31-летнего Анатолия Акшенцева нашли мертвым

Анатолий ушел из дома еще в прошлом году, в мае 2020-го. Тогда, по словам близких, он намеревался встретиться со знакомым. Спустя год поисков родные от отчаяния обратились к гадалкам. Экстрасенсы в один голос утверждали, что мужчины давно нет в живых. По их словам, тело найдут в лесных массивах в скором времени обычные прохожие.