В Уфе воспитатель издевалась над малышом во время прогулки

Жители Уфы стали невольными свидетелями жестокого обращения с детьми. Инцидент произошёл 7 апреля у детского сада №278.

Уфимцы услышали громкий плач одного из мальчиков и его восклицания о том, что он очень хочет домой. Рядом с малышом стояла воспитательница, которая, по словам очевидцев, толкнула его на скамейку, ударила по голове и придавила столом, чтобы он больше не пытался встать.

Издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на главного специалиста отдела образования администрации Советского района Уфы Ларису Улямаеву сообщает, что в детском учреждении уже была проведена проверка. Медсестра и родители ребёнка осмотрели тело мальчика и не нашли телесных повреждений. Из детского сада малыш ушёл с бабушкой в приподнятом настроении.

При этом воспитательница детского сада давно работает с детьми, имеет только положительные отзывы у родителей воспитанников. Женщина написала заявление в полицию о клевете на девушек, которые сняли видеозапись. Сама воспитательница предполагает, что таким образом уфимки хотели отомстить ей за замечание не пить пиво у ворот садика.

Полиция проводит собственную проверку случившегося.

Сообщение зарегистрировано, по факту произошедшего сотрудниками полиции совместно с прокуратурой проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение. Выдано направление на прохождение ребенком судебно-медицинской экспертизы. представитель МВД по РБ