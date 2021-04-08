Радий Хабиров дал старт двум высокотехнологичным производствам, созданным в Башкирии

В Уфе проходит промышленный форум. Мероприятие посетил и глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона лично дал старт двум республиканским высокотехнологичным производствам.
Речь идет об уфимской и стерлитамакской компаниях. Первая - «МВС МЕХАТРОНИКА» - специализируется на фасовке химических продуктов. Вторая же славится тем, что изготавливает станки с числовым программным управлением.
Проект создания в Стерлитамаке завода по изготовлению станков с ЧПУ в марте 2020 года одобрил Инвестиционный комитет региона. Благодаря республиканской поддержке компания «М-Робо» получила льготный заём Фонда развития промышленности (ФРП) России в размере 15 млн рублей, который направила на закупку технологического оборудования. Инвесторы подготовили ещё две заявки на финансирование в ФРП России и Фонд Бортника. Общая стоимость инвестпроекта составляет 126 млн рублей.
Как сообщил директор ООО «М-Робо» Павел Алёшин, партия из 10 станков будет работать в Уфе на предприятии «ОДК-УМПО». Он также представил Главе Башкортостана первый изготовленный экземпляр гравировально-фрезерного станка с кабинетным ограждением.
Руководитель региона поздравил коллектив предприятия с успешной реализацией проекта.
Компания «МВС МЕХАТРОНИКА» – резидент индустриального парка «ПромЦентр», который расположен в Калининском районе Уфы. Она специализируется на проектировании и изготовлении оборудования для фасовки различных жидких материалов, в том числе химических продуктов. При этом выпускаемые линии не имеют аналогов в России и странах СНГ.
Автоматизированные системы дозаторов, изготовленные в Уфе, предназначены для налива масел, растворителей, присадок и растворов на водной и углеводородной основе. Они имеют высокую производительность и безопасность.
В рамках Российского промышленного форума Радий Хабиров произвёл символический запуск новой линии. На начальном этапе работы она пройдёт цикл испытаний, после чего выйдет на производственную мощность.