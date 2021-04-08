Радий Хабиров дал старт двум высокотехнологичным производствам, созданным в Башкирии

В Уфе проходит промышленный форум. Мероприятие посетил и глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона лично дал старт двум республиканским высокотехнологичным производствам.

Фото №1 - Радий Хабиров дал старт двум высокотехнологичным производствам, созданным в Башкирии

Речь идет об уфимской и стерлитамакской компаниях. Первая - «МВС МЕХАТРОНИКА» - специализируется на фасовке химических продуктов. Вторая же славится тем, что изготавливает станки с числовым программным управлением.

Проект создания в Стерлитамаке завода по изготовлению станков с ЧПУ в марте 2020 года одобрил Инвестиционный комитет региона. Благодаря республиканской поддержке компания «М-Робо» получила льготный заём Фонда развития промышленности (ФРП) России в размере 15 млн рублей, который направила на закупку технологического оборудования. Инвесторы подготовили ещё две заявки на финансирование в ФРП России и Фонд Бортника. Общая стоимость инвестпроекта составляет 126 млн рублей.

Как сообщил директор ООО «М-Робо» Павел Алёшин, партия из 10 станков будет работать в Уфе на предприятии «ОДК-УМПО». Он также представил Главе Башкортостана первый изготовленный экземпляр гравировально-фрезерного станка с кабинетным ограждением.

Руководитель региона поздравил коллектив предприятия с успешной реализацией проекта.

У нас есть давняя хорошая традиция: все наши выставки и форумы мы сопровождаем стартом какого-либо производства. И сегодня в рамках открытия Российского промышленного форума мы с большим удовольствием даём старт производству станков с ЧПУ компании «М-Робо». Это небольшое предприятие, но там работают очень инициативные и талантливые ребята, которые в непростых условиях пандемии коронавируса развивают наше станкостроение, сохраняя необходимые компетенции. Для нас это важное событие и большая гордость

Радий Хабиров

Компания «МВС МЕХАТРОНИКА» – резидент индустриального парка «ПромЦентр», который расположен в Калининском районе Уфы. Она специализируется на проектировании и изготовлении оборудования для фасовки различных жидких материалов, в том числе химических продуктов. При этом выпускаемые линии не имеют аналогов в России и странах СНГ.

Автоматизированные системы дозаторов, изготовленные в Уфе, предназначены для налива масел, растворителей, присадок и растворов на водной и углеводородной основе. Они имеют высокую производительность и безопасность.

В рамках Российского промышленного форума Радий Хабиров произвёл символический запуск новой линии. На начальном этапе работы она пройдёт цикл испытаний, после чего выйдет на производственную мощность.

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