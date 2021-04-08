Радий Хабиров дал старт двум высокотехнологичным производствам, созданным в Башкирии

У нас есть давняя хорошая традиция: все наши выставки и форумы мы сопровождаем стартом какого-либо производства. И сегодня в рамках открытия Российского промышленного форума мы с большим удовольствием даём старт производству станков с ЧПУ компании «М-Робо». Это небольшое предприятие, но там работают очень инициативные и талантливые ребята, которые в непростых условиях пандемии коронавируса развивают наше станкостроение, сохраняя необходимые компетенции. Для нас это важное событие и большая гордость

Радий Хабиров