В Уфе отец с сыновьями избил пешехода за замечание

Прокуратура Башкирии передала в суд обвинительное заключение уголовного дела, которое завели ещё в 2017 году.

Именно в тот год в июне мужчина и двое его сыновей передвигались по проспекту Октября на своей машине «Шкода Октавия». На автомобиле они ехали по пешеходному тротуару, что очень не понравилось одному из прохожих. Он выразил недовольство этим фактом прямо семейству.

Между уфимцами завязался конфликт, от которого пешеход попытался уйти. Но мужчина и его сыновья нагнали оппонента и жестоко избили. Он получил черепно-мозговую травму и перелом костей лица, основания и свода черепа, что привело к клинической смерти. Только благодаря оперативной помощи врачей мужчину удалось спасти.

Обвиняемые свою вину не признают, а уголовное дело передано в Октябрьский районный суд.