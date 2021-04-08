Стали известны подробности страшного пожара в Башкирии, в котором пострадали мать и двое детей

В Бирске двое детей и их мама в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. Женщина и ее сыновья двух и пяти лет отравились продуктами горения в результате пожара. На место прибыла санавиация с врачами Республиканской детской больницы. Известно, что мальчики подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Огонь в бревенчатом жилом доме вспыхнул сегодня в восемь утра. Все трое пострадавших лежали на полу уже без сознания, когда их обнаружили соседи. Разбив окно, они и вытащил всю семью на улицу.

Видимо, они хотели выбраться сами, но угорели. И упали под подоконник. В комнате был мрак, было ничего не видно, дышать тяжело. Сначала детей вытащил, потом женщину. Руслан Ильтубаев, сосед пострадавших

Утром один из мальчиков должен был идти в детский сад. Приехавшая за ним подруга семьи и забила тревогу. В квартире проживала еще и бабушка. Но в момент пожара ее не оказалось дома. Огонь тушили 29 человек и 11 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России. Причина пожара выясняется.