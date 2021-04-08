В Башкирии задержали вооруженного грабителя

В один из магазинов Мечетлинского района пришёл вооруженный грабить. Направив травматический пистолет на продавщицу, он отнял продукты, не заплатив за них.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, нетрезвый мужчина зашёл в небольшой магазин. Он попросил продавщицу упаковать ему палку колбасы, хлеб, две бутылки водки, пачку сигарет и зажигалку. Женщина выставила покупателю счёт в 1120 рублей, но вместо денег пьяный мужчина достал пистолет. Испугавшись за свою жизнь, продавщица попыталась отнять оружие, но выпустила пакет с продуктами из рук.

После происшествия женщина сразу обратилась в полицию. Уже через полчаса подозреваемый в разбойном нападении был задержан. 55-летний житель села Большеустьикинского сидел на соседней улице и распивал алкоголь.

Свой поступок мужчина оправдал чувством голода и отсутствием денег. К слову, разрешение на хранение оружия у подозреваемого есть.

Теперь похищенное и оружие изъяты. По факту разбоя следственным отделом полиции по Мечетлинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. пресс-служба МВД по РБ