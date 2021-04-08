В Уфе рыбаков предупреждают о начинающемся ледоходе

Катер-амфибия вышел в рейд по Белой. Судно на воздушной подушке способно развивать скорость до 70 километров в час. Маршрут – от пляжа Солнечный до Кузнецовского затона. Спасатели таким образом решили предупредить рыбаков о надвигающемся ледоходе.

В республике отмечается резкий рост уровня воды в реках, синоптики прогнозируют потепление до 20 градусов. Но любители подледной охоты не спешат покидать опасные места.