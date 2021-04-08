В Уфе рыбаков предупреждают о начинающемся ледоходе

Катер-амфибия вышел в рейд по Белой. Судно на воздушной подушке способно развивать скорость до 70 километров в час. Маршрут – от пляжа Солнечный до Кузнецовского затона. Спасатели таким образом решили предупредить рыбаков о надвигающемся ледоходе.
В республике отмечается резкий рост уровня воды в реках, синоптики прогнозируют потепление до 20 градусов. Но любители подледной охоты не спешат покидать опасные места.
Между тем у переправы на уфимском ДОКе помощь понадобилась собаке, которая угодила в полынью. Спасатели, перейдя водоем в специальных гидрокостюмах, вытащили домашнего питомца и передали хозяину.