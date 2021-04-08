В Уфе выберут победителя конкурса «Трезвое село»

Пять миллионов рублей за первое место. Сегодня станут известны победители республиканского конкурса «Трезвое село». В эти минуты в здании Конгресс-холла «Торатау» проходит церемония награждения призеров. Финалистами конкурса стали 12 населенных пунктов.

За звание самого трезвого села борьба шла в четырех категориях: крупные, большие, средние и малые села. Голосование было организовано на портале «Голос РБ». По его итогам и были распределены места в призовых тройках. Напомним, по итогам прошлогоднего конкурса Глава Башкортостана Радий Хабиров увеличил призовой фонд в десять раз, в итоге он составит 40 млн рублей.