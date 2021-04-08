«Несколько раз вытаскивали с того света»: в Уфе 6-летнему мальчику нужна помощь

Шестилетнему малышу из Уфы нужны деньги на перелет. Ильяс борется с онкологическим заболеванием, частые передвижения уже не по карману его маме. В республике в такой ситуации находятся десятки детей. Им приходится обращаться за помощью в благотворительные фонды, такие как «Потерь нет». Там волонтеры создали программу, которая помогает ребятам и их родителям добраться до места, где их могут спасти.

С игрушечными самолетами он познакомился намного позже, чем с настоящими. Его детские воспоминания состоят из больниц и вечных перелётов. Ильяс родился на 39-й неделе. Одна почка, гидроцефалия, ишемия головного мозга. Будет "овощем", предупреждали врачи. Казалось, свершилось чудо, когда к году он смог самостоятельно сесть. Но спустя пару месяцев при плановом обследовании врачи обнаружили у малыша онкологическое заболевание – нейробластому четвертой стадии с метастазами.

Всё детство за ним словно хвостиком тянулась болезнь. Больницы, химиотерапия, пересадка костного мозга.

Мы несколько раз почти его теряли, втаскивали с того света. Нам говорили, что, скорее всего, не сможем вытащить его отсюда. Потом через несколько часов он очнулся. Айсылу Шарапова, мама Ильяса

Но это тот случай, когда счастье, что врачи ошиблись. Ильяс уже отпраздновал своё шестилетие. Он редко когда сидит на месте, бегает, играет. Почти не говорит, но понимает всё. В его игрушечном гараже десятки моделей машин, но самые любимые – те, на которых не раз приходилось под звуки сирены нестись по улицам.

Примерно на такой же в августе из дома увезли его отца. Долгое время Ильяс думал, что папа в больнице. Он-то знает, каким долгим иногда бывает лечение. От мальчика скрывали, что отец умер от остановки сердца. Незадолго до этого у него диагностировали опухоль в головном мозге. Организм не выдержал. Сейчас Айсылу осталась одна с тремя детьми. Младший родился вскоре после смерти супруга.

Нам уже финансово тяжело оплачивать перелеты. Бывает 15 тысяч, бывает больше. Айсылу Шарапова, мама Ильяса

В год по несколько раз Ильясу и его маме необходимо летать на обследования и консультации в Москву. Большинство метастаз врачи удалили. Осталась одна, за которой и следят столичные медики. Частые перелеты им не по карману. В благотворительный фонд «Потерь нет» с подобными проблемами обращаются в среднем 10 семей в месяц. Помочь добраться до больницы удается благодаря программе «Спасительный полет».

Помогаем всем семьям, которым необходима помощь. Чтобы у каждого ребенка появилась возможность завершить лечение. Сейчас бесплатно можно ездить только на поездах, но это опасно. Ирина Лобаева, координатор по работе с партнёрами благотворительного фонда «Потерь нет»