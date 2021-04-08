Хабиров вошел в топ-5 в рейтинге глав регионов России за март 2021 года

Компания «Медиалогия» опубликовала очередной рейтинг глав субъектов России. В нем четвертое место занял глава Башкирии Радий Хабиров. Отметим, что в ПФО руководитель региона и вовсе располагается на первой строчке.
Уступил Хабиров мэру Москвы Сергею Собянину. Градоначальник занял первое место в топе. Затем идет Андрей Воробьев - губернатор Московской области. Тройку лидеров замыкает Александр Беглов - мэр Северной столицы.
В десятку также вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Крыма Сергей Аксенов, руководитель Тверской области Игорь Рудения, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Ставропольского края Владимир Владимиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Рейтинг «Медиалогии» определяется по количеству и характеру публикаций о главах регионов в российских и зарубежных СМИ.